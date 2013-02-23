Обычное УЗИ представляет собой серию двухмерных плоских изображений плода или его отдельных органов.

3D УЗИ беременных – это способ получения изображения, которое достигается путем сложного преобразования полученной двухмерной информации в трехмерную объемную модель. Преобразования выполняются при помощи специального трехмерного датчика и компьютерных программ, входящих в состав ультразвукового аппарата. Полученные объемы можно поворачивать и рассматривать с различных сторон.



3D 4D УЗИ при беременности

Биохимический скрининг

4D УЗИ беременных – это получение трехмерного изображения плода и его движений в реальном времени. Таким образом, помимо объемного изображения плода добавляется четвертое измерение – время, и можно рассматривать двигательную активность и мимику плода в движении.УЗИ беременных в режимах 3D и 4D можно делать на разных сроках беременности, но результат и качество изображения в первую очередь зависит от положения плода в матке, количества околоплодных вод перед его лицом, наличия препятствий на пути движения ультразвуковой волны (миома матки, рубец на матке, подкожная клетчатка могут затруднять осмотр и ухудшать качество изображения). Так, если плод лежит вплотную к стенке матки, то получить трехмерное изображение его лица практически невозможно, как невозможно увидеть лицо человека, который уперся головой в стену. Иногда приходится подождать 15-20 минут, и продолжить исследование после изменения положения плода.Оптимальный срок для получения изображения лица плода – 20-26 недель беременности. На этих сроках плод часто меняет свое положение, и вокруг него есть достаточное количество вод, чтобы увидеть лицо и туловище. После 30 недель беременности плод такой большой, что ему приходится хорошо сгруппироваться, чтобы уместиться в матке. При этом получение красивого трехмерного изображения лица может быть затруднено и даже невозможно – все зависит от положения плода.Важно понимать, что УЗИ в режиме 3D/4D выполняется в дополнение к обычному УЗИ плода, и не может полностью заменить его. Измерение размеров плода и исключение пороков развития проводится с помощью обычного двухмерного УЗИ. Лишь при некоторых пороках развития применение трехмерного УЗИ дает врачу дополнительную информацию.Биохимический скрининг по анализу крови беременных на сывороточные маркеры служит средством формирования группы риска по хромосомной патологии плода. Фетоплацентарный комплекс, состоящий из плода и плодных оболочек (хорион, преобразующийся в плаценту, водная оболочка - амнион) вырабатывает специфические белки, проникающие в кровь беременной. Изменения состояния фетоплацентарного комплекса, происходящие по различным, том числе и генетическим причинам, отражается на уровне специфических белков (сывороточных маркеров). В настоящее время биохимический скрининг проводится на сроках с 11 недели по 13 неделю + 6 дней.При раннем биохимическом скрининге в крови беременной определяют уровень двух плацентарных белков – РАРР-А (pregnancy associated plasma protein или связанный с беременностью плазменный протеин А) и свободную бета субъединицу ХГЧ (хорионического гонадотропина человека. Для данного анализа нередко используется название «двойной тест». Различные изменения уровня данных белков повышают риск наличия у плода хромосомных и некоторых нехромосомных нарушений. В частности, подозрительным на наличии у плода синдрома Дауна считается снижение уровня РАРР-А в сочетании с повышенным уровнем св. бета ХГЧ. При использовании двойного теста в сочетании с оценкой ТВП возможно выявить до 80% плодов с синдромом Дауна.Содержание сывороточных маркеров в крови беременных меняется в соответствии со сроком беременности, каждая лаборатория использует свои нормативы в зависимости от вида используемых реактивов. Для удобства оценки уровня сывороточных маркеров значения принято выражать в относительных единицах – МоМ (multiples of median - кратное от среднего значения). Норма в МоМ для любого сывороточного маркера в любом сроке беременности составляет 0,5-2.0 МоМ.Изолированное изменение какого-либо одного из показателей биохимического скрининга не имеет существенного значения, всегда необходим анализ многих клинических данных. Корректная оценка результата пренатального скрининга может быть получена при использовании компьютерных программ расчета генетического риска, в которых учитываются индивидуальные показатели каждой пациентки – возраст, вес, этническая принадлежность, наличие некоторых заболеваний, данные УЗИ. Результаты расчетов не служат диагнозом заболевания, а представляют только собой статистическую оценку индивидуального риска.В целом результатами пренатального скрининга являются: обнаружение грубых анатомических аномалий развития плода (ультразвуковой скрининг) и формирование группы риска по наличию у плода хромосомной патологии с рекомендациями дальнейшего обследования с использование методов инвазивной пренатальной диагностики.