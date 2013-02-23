8 (4852) 72-58-58, 8 (4852) 95-11-55
Записаться на прием Заказать звонок
X
УЗИ при беременности

УЗИ при беременности

Изображение на тему УЗИ при беременности

УЗИ беременных в режимах 3D и 4D можно делать на разных сроках беременности, но результат и качество изображения в первую очередь зависит от положения плода в матке, количества околоплодных вод перед его лицом, наличия препятствий на пути движения ультразвуковой волны.

Записаться на консультацию

Ваше имя
Номер телефона
УЗИ органов малого таза УЗИ при беременности УЗИ молочных желез УЗИ органов брюшной полости УЗИ щитовиной железы УЗИ мягких тканей УЗИ почек Цервикометрия при беременности Пренатальный скрининг 1 триместра Пренатальный скрининг 2 триместра Пренатальный скрининг 3 триместра УЗИ мочевого пузыря УЗИ на 30 неделе Узи тестовая услуга

Цены

УЗИ при беременности в сроке более 11 недель (в том числе, скриннинги, с использованием 2D, 3D, 4D) 1 800 ₽
УЗИ при многоплодной беременности в сроке более 11 недель (в том числе, скриннинги, с использованием 2D, 3D, 4D) (new) 2 100 ₽
УЗИ при беременности в сроке более 11 недель (в том числе, скриннинги, с использованием 2D, 3D, 4D) Врач – Латышева В.В. 2 200 ₽
УЗИ при многоплодной беременности в сроке более 11 недель (в том числе, скриннинги, с использованием 2D, 3D, 4D) (new) Врач – Латышева В.В. 2 500 ₽
УЗИ при беременности в сроке более 11 недель 2D /4D, с записью на цифровые носители 2 300 / 2900 ₽
Запись на цифровые носители без заключения врача /*только для пациенток, состоящих на д/учете по беременности в ООО «ЮНОНА» 1 100 ₽
Снимок плода 2D / 3D 250 / 350 ₽
Запись 3D снимка плода на диск (для дальнейшей распечатки на любом формате) 550 ₽
УЗ-допплерометрия /исследование маточно-плацентарного кровотока при беременности 1000 ₽
Цервикометрия при беременности 900 ₽
Кардиотокография плода (КТГ) 600 ₽
УЗИ лонного сочленения (лобкового симфиза) 600 ₽
УЗИ при беременности в сроке до 11 недель 1 500 ₽
УЗИ при беременности в сроке до 11 недель. Врач - Латышева В.В. 2 000 ₽

Специалисты

все специалисты
Латышева Валерия Викторовна
Директор медицинского центра, врач ультразвуковой диагностики высшей квалификационной категории.
Абрамова Наталья Сергеевна
Врач ультразвуковой диагностики
Часкина Вероника Сергеевна
Врач ультразвуковой диагностики

УЗИ при беременности

Обычное УЗИ представляет собой серию двухмерных плоских изображений плода или его отдельных органов.

3D УЗИ беременных – это способ получения изображения, которое достигается путем сложного преобразования полученной двухмерной информации в трехмерную объемную модель. Преобразования выполняются при помощи специального трехмерного датчика и компьютерных программ, входящих в состав ультразвукового аппарата. Полученные объемы можно поворачивать и рассматривать с различных сторон.

3D 4D УЗИ при беременности

4D УЗИ беременных – это получение трехмерного изображения плода и его движений в реальном времени. Таким образом, помимо объемного изображения плода добавляется четвертое измерение – время, и можно рассматривать двигательную активность и мимику плода в движении.

УЗИ беременных в режимах 3D и 4D можно делать на разных сроках беременности, но результат и качество изображения в первую очередь зависит от положения плода в матке, количества околоплодных вод перед его лицом, наличия препятствий на пути движения ультразвуковой волны (миома матки, рубец на матке, подкожная клетчатка могут затруднять осмотр и ухудшать качество изображения). Так, если плод лежит вплотную к стенке матки, то получить трехмерное изображение его лица практически невозможно, как невозможно увидеть лицо человека, который уперся головой в стену. Иногда приходится подождать 15-20 минут, и продолжить исследование после изменения положения плода.

Оптимальный срок для получения изображения лица плода – 20-26 недель беременности. На этих сроках плод часто меняет свое положение, и вокруг него есть достаточное количество вод, чтобы увидеть лицо и туловище. После 30 недель беременности плод такой большой, что ему приходится хорошо сгруппироваться, чтобы уместиться в матке. При этом получение красивого трехмерного изображения лица может быть затруднено и даже невозможно – все зависит от положения плода.

Важно понимать, что УЗИ в режиме 3D/4D выполняется в дополнение к обычному УЗИ плода, и не может полностью заменить его. Измерение размеров плода и исключение пороков развития проводится с помощью обычного двухмерного УЗИ. Лишь при некоторых пороках развития применение трехмерного УЗИ дает врачу дополнительную информацию.

Биохимический скрининг

Биохимический скрининг по анализу крови беременных на сывороточные маркеры служит средством формирования группы риска по хромосомной патологии плода. Фетоплацентарный комплекс, состоящий из плода и плодных оболочек (хорион, преобразующийся в плаценту, водная оболочка - амнион) вырабатывает специфические белки, проникающие в кровь беременной. Изменения состояния фетоплацентарного комплекса, происходящие по различным, том числе и генетическим причинам, отражается на уровне специфических белков (сывороточных маркеров). В настоящее время биохимический скрининг проводится на сроках с 11 недели по 13 неделю + 6 дней.

При раннем биохимическом скрининге в крови беременной определяют уровень двух плацентарных белков – РАРР-А (pregnancy associated plasma protein или связанный с беременностью плазменный протеин А) и свободную бета субъединицу ХГЧ (хорионического гонадотропина человека. Для данного анализа нередко используется название «двойной тест». Различные изменения уровня данных белков повышают риск наличия у плода хромосомных и некоторых нехромосомных нарушений. В частности, подозрительным на наличии у плода синдрома Дауна считается снижение уровня РАРР-А в сочетании с повышенным уровнем св. бета ХГЧ. При использовании двойного теста в сочетании с оценкой ТВП возможно выявить до 80% плодов с синдромом Дауна.

Содержание сывороточных маркеров в крови беременных меняется в соответствии со сроком беременности, каждая лаборатория использует свои нормативы в зависимости от вида используемых реактивов. Для удобства оценки уровня сывороточных маркеров значения принято выражать в относительных единицах – МоМ (multiples of median - кратное от среднего значения). Норма в МоМ для любого сывороточного маркера в любом сроке беременности составляет 0,5-2.0 МоМ.

Изолированное изменение какого-либо одного из показателей биохимического скрининга не имеет существенного значения, всегда необходим анализ многих клинических данных. Корректная оценка результата пренатального скрининга может быть получена при использовании компьютерных программ расчета генетического риска, в которых учитываются индивидуальные показатели каждой пациентки – возраст, вес, этническая принадлежность, наличие некоторых заболеваний, данные УЗИ. Результаты расчетов не служат диагнозом заболевания, а представляют только собой статистическую оценку индивидуального риска.

В целом результатами пренатального скрининга являются: обнаружение грубых анатомических аномалий развития плода (ультразвуковой скрининг) и формирование группы риска по наличию у плода хромосомной патологии с рекомендациями дальнейшего обследования с использование методов инвазивной пренатальной диагностики.

Остались вопросы по разделу?

Ваше имя
Номер телефона
E-mail
Сообщение

Услуги

УЗИ органов малого таза
Подробнее
УЗИ при беременности
Когда и на каких сроках можно делать УЗИ в режимах 3D и 4D? Запишитесь на прием прямо на сайте и получите подробную информацию!
Подробнее
УЗИ молочных желез
Подробнее
УЗИ органов брюшной полости
Подробнее
УЗИ щитовиной железы
Подробнее
УЗИ мягких тканей
Подробнее
УЗИ почек
Подробнее
Цервикометрия при беременности
Подробнее
Пренатальный скрининг 1 триместра
В сроке беременности 11-13+6дн. недель проводится оценка анатомии плода, исключение грубых пороков развития, наличия признаков генетических аномалий (которые потенциально могут потребовать прерывания беременности).
Подробнее
Пренатальный скрининг 2 триместра
Подробнее
Пренатальный скрининг 3 триместра
Подробнее
УЗИ мочевого пузыря
Подробнее
УЗИ на 30 неделе
Для записи на Ультразвуковой скрининг третьего триместра на 30 неделе оставьте заявку на нашем сайте.
Подробнее
Узи тестовая услуга
тест анонса
Подробнее

Услуги
  • УЗИ
  • Гинекология
  • Ведение беременности
  • Эстетическая гинекология
  • Диагностика и лечение бесплодия
  • Активное долголетие
    •  
  • Консультация гинеколога
  • УЗИ органов малого таза
  • УЗИ молочных желез
  • УЗИ щитовидной железы
  • УЗИ органов брюшной полости
  • Смотреть все
    • 8 (4852) 72-58-58,   8 (4852) 95-11-55
    Ярославль, 150000, ул. Республиканская 47, корпус 2
    unonaclinic@yandex.ru
    онлайн консультация Записаться на прием Заказать звонок
    ООО «Юнона» 2010–2023 | Политика конфиденциальности
    Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
    В соответствии со статьей 12 п.п. 2 Федерального закона № 15-ФЗ от 23.02.2013 г. запрещается курение табака на территории и в помещениях медицинского центра.
    Запись на приём?
    Ваше имя
    Номер телефона
    E-mail
    Сообщение
    Запись на приём?
    Ваше имя
    Номер телефона
    E-mail
    Сообщение
    Заказать звонок
    Ваше имя
    Ваш телефон